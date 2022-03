Venemaa on asunud taas ründama Ukraina lääneosa. Täna suri mitmekümne raketi tules vähemalt 35 inimest ja üle saja sai viga.

Samal ajal teatavad nii Kiiev kui ka Moskva, et rahuläbirääkimistelt võib oodata lähipäevil edasiminekut. Milles täpsemalt on võimalik kokku leppida, pole seni selge, kuid Ukraina jaoks on prioriteet relvarahu saavutamine.

Venelased koondavad endiselt ka Kiievi ümber vägesid, ent pole kaugeltki selge, kas ja kui edukalt suudavad väed täiemahulist rünnakut alustada.