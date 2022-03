„Belfasti“ potentsiaal päriselt midagi öelda jääb kasutamata

Tundub, et Kenneth Branaghi mulluse paljukiidetud „Belfasti“ tähendusvälja on tublisti muutnud vahepeal alanud Ukraina sõda, ja mitte tingimata paremuse poole. Teema on ju iseenesest aktuaalne ka nüüd – Põhja-Iirimaa konflikti ehk nn Rahutuste (The Troubles) algus 1969. aastal, ja järk-järgult eskaleeruv konflikt Belfastis.

Toona olid ühel pool rahvusmeelsed vabariiklased, kes soovisid Põhja-Iirimaad lülitada Iirimaa koosseisu, teisel aga lojalistid-unionistid, kelle arvates tuli jätkata Suurbritannia osana.