Andrei Hvostov: Katse mõista Mordorit

Puškin kirjutas 1831. aasta augustis patriootilise oodi „Venemaa laimajatele“ („Клеветникам России“), milles õiendas arveid jõududega, kes kritiseerisid Venemaa tegevust Poola ülestõusu mahasurumisel. Puškinit tabas loomepalang päevil, kui kindral Ivan Paškevitš alustas Varssavi piiramist. Lääne-Euroopas, iseäranis aga Prantsusmaal, kõlasid hääled, mis nõudsid Venemaa korralekutsumist. Võib-olla isegi Lääne vägede kohalesaatmist. Puškini ood on otsene pöördumine prantsuse parlamendisaadikute poole: „Что возмутило вас? Волнения Литвы? / Оставьте: это спор славян между собою, / Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою.“ („Mis teid pahandas? Rahutused Leedus? / Jätke: see on slaavlaste omavaheline vaidlus, / kodune, vana vaidlus, saatuse poolt kaalutud.“)

Kõlab aktuaalselt. Varssavi asemel on Kiiev, aga muidu „sama viis, teised sõnad“.