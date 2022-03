ANDMED PALJASTAVAD | Mustkunstnik Repinski sõidab auto kütusepaagi tühjaks kahe tunniga ja mahutab autosse 90 liitrit diislit

12. novembril 2021 kell 12.55 ostab Repinski Jõhvi tanklas riigikogu liikme kütusekaardiga 54 liitrit diislikütust. Arve läheb maksumaksjale – kuluhüvitistesse. Et selline kogus ära mahuks, peab Repinski nelikveolise Škoda Superbi 66 liitrit mahutav kütusepaak olema üsna tühi. Aga äkki ongi? Küsimus on selles, et kaks tundi varem, kell 10.42 oli ta Aseris juba tankinud 53 liitrit. Ta on suutnud kahe tunniga maha sõita vähemalt 40 liitrit kütust! Kuidas?

Seda Eesti Ekspress Repinskilt teada ei saa, nagu ka selgitusi teistele arusaamatutele kütusekulutustele.

Küll aga on meie käsutuses detailsed andmed 2021. aasta teisest poolest – millal täpselt, mis tanklas ja mis kogustes on Repinski juuli algusest detsembri lõpuni kuluhüvitiste eest kütust ostnud. Kui ta tõesti on kasutanud kütust omaenda autos – millega ta on ajanud ainult saadikutöö asju –, siis on selge, et rahvasaadik suudab painutada füüsikaseadusi.