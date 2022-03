Andrei Vesterinen: Kasige oma kodudest minema ehk „see ei ole okupatsioon“

Veel mõned aastad tagasi talvitusime perega Tai Kuningriigis. Imeline maa. Palmid, meri, mangod. Kõik on lahe. Siis hakkas mu tark naine Diana mulle rääkima, et peame midagi oma kinnisvaraga ette võtma, me elame kahetoalises korteris, talvitume Tais, kulutame seal raha, aga tegelikult peaksime hoopis oma kinnisvara küsimuse lahendama.

Hakkasime vaikselt plaanima. Oli mõte kolida ridaelamuboksi või osta päris oma maja. Mäletan, kui istusime ühel laupäeval minu ämma köögis ja nagu juba tavaks oli saanud, surfasin kinnisvaraportaalides, otsides sobilikku uut kodu. Kaalusime ka üürimise võimalust. Ja korraga nägin ühe Kristiines asuva ridaelamu boksi üürikuulutust