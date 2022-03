„Vaadake seda sõidukit ja seda pilti,“ pöördus ringkonnaprokurör Andrei ­Voronin kohtus olulise tunnistaja poole. Foto kujutas avatud ustega Toyota Hiluxi pikapit, mis seisis Tallinna reisisadamas.

„Kui selle sõiduki salongis on 35 kg püssirohtu, mida see tähendab teie kui spetsialisti arvamuse kohaselt, kui see süttib?“

„Minu arvamuse kohaselt on sellisel juhul valmistatud sõidukist n-ö torupomm, kus sees on 35 kg lõhkematerjali.“

„Milline pomm?“ küsis prokurör üle.