SÕJAPÄEVIK (20. päev) | „Saime aru, et Ukrainast ei saa NATO liiget.” Miks Zelenskõi meist irdub?

Pikemat aega on Ukraina riigijuht kruvinud mõtet, et neile polegi NATO-t vaja. Aga kui sõda selle pärast üldse hakkas, siis kas Venemaa on võitnud?