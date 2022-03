SÕJAPÄEVIK (22. PÄEV) | Vene väed pommitavad armutult, aga seis lubab loota, et Ukraina ei kaota seda sõda

Märgid näitavad, et Vene armee riisub kokku lisavägesid Armeeniast, Gruusialt okupeeritud Lõuna-Osseetiast ja riigi idaosast, kuid USA mõttekoja ISW (Institute for the Study of War) hinnangul ei anna see neile ikkagi piisavalt löögijõudu, et Kiievit lähitulevikus ümber piirata. Vene väed jätkavad ka Ukraina suuruselt teise linna Harkivi ründamist, mida pommitatakse vahetpidamata. Suur osa linna taristust on hävinud, nagu ka Ukraina rikkaimale mehele Rinat Ahmetovile kuuluv metallurgiakombinaat Azovstal. Kuid ka Harkivis pole tänu ukrainlaste visale vastupanule suudetud linna ümber piirata.