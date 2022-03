Sofi Oksanen: Lääs ei suuda uskuda, et Putin on maailmapoliitika Breivik

„Ma ei näe venelasi koju kihutamas, et sõdima minna. Vabatahtlikuna ei anna end üles keegi,“ nendib kirjanik Sofi Oksanen. Ta kirjeldab hoopis, kuidas venelased on rongi peal Piiterist Helsingisse. Et lennata edasi Dubaisse ja Malagasse.

Isegi neile, kodumaalt pagevatele venelastele on sõda arusaamatu. Või vähemasti ei jagata oma riigijuhi loogikat, kuidas sellest kõigest kasu võiks tõusta. Kuid nad pole mõistagi ainsad.