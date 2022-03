Marta Vaarik kaasas oma näitusele riskikäitumisega lapsed: „Äkki mind tõmbaski nende poole sellepärast, et oleme sarnased”

Kunstnik Marta Vaarik (35) käsitleb oma seitsmendal isikunäitusel olulist teemat: laste vaimset tervist. Ta rõhutab, et laps on alati hea, aga tema käitumine võib olla keeruline. Ning siinkohal peavad endale otsa vaatama täiskasvanud.

Õhtupimeduses on see kombo Vabaduse väljaku servas kõige mõjusam: Chopini pingi klaveritrillerid segunevad taamal noorukite rulakolksatustega ning Vabaduse galerii akendest kiirgab roosa tehisvalgus. HOIA MIND KAISUS, kutsub tulikiri aknal.

Kaisus hoidmisest on Marta rääkinud varemgi. Öelnud, et kui tal oleks voli muuta ühtainsat asja maailmas, siis teeks ta emad hästi targaks. Et katkised vanemad ei saaks teha oma lapsi veelgi rohkem katki.