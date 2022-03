Sel kevadel 50aastaseks saav Iraani kinokunsti säravaim esindaja Asghar Farhadi on üks käesoleva sajandi pärjatumaid filmirežissööre. Alates 2003. aasta debüüdist „Dancing in the Dust“ on ta kirjutanud-lavastanud stabiilse mõneaastase vahega juba üheksa mängufilmi. Nendega on ta nop­pinud sadu auhindu, mille hulgas on nii Berliini karud, Oscari-mehikesed, kullast gloobus kui kolm auhinda Cannesi filmifestivalilt. Seda ka viimase filmiga „Kangelane“, mis möödunud aastal žürii poolt Grand Prix’ ehk festivali mõttes n-ö teise koha auhinda jagama asetati (koos Juho Kuosmaneni filmiga „Kupee nr 6“ ning juba ainuüksi seepärast peaks eestlased iraanlase uusimat linateost vaatama minema).