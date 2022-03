Meel Paliale: Sooja duši all käimine on üks minu lemmiktegevusi

Ma armastan muusikat, aga mulle ei meeldi seda taustaks kuulata. Kui ma kuulan muusikat, siis ma kuulan hoolega. Samuti meeldib mulle ise muusikat teha. Kui selleks, et sünniks film, on vaja tervet meeskonda, siis muusika on midagi, mida saab teha üksinda pimedas toas. See on see, mis mind muusika loomise juures võlub.