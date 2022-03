Ukraina sõda muudab jäädavalt ka Eesti sisepoliitikat. Nii nagu koroonakriisiga, on ka Venemaa alustatud sõja puhul lootusetu oodata, et ühel hetkel taastub kriisieelne olukord. Võidab see, kes suudab muutusi kas või natuke juhtida.