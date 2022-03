Ukraina väed on alustanud vastupealetungi, hõivates pealinna ümber positsioone, millelt Vene väed kavandasid Kiievi kotti tõmbamist.

Sõda on aga kestnud juba kuu aega ning veerand Ukraina rahvastikust on pidanud oma kodudest põgenema. Kolm ja pool miljonit on läinud ka üle riigipiiri, peaasjalikult Poola, mistõttu on asunud Euroopa Liit põgenikekoorma jagamist korraldama. Kvoodi alusel kedagi aga laiali ei jagata.