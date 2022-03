Ukraina sõda kasvatas Eestis hüppeliselt relvaloa taotlejate arvu

„Taotluste arv on suurenenud alates 28. veebruarist,” nentis politsei- ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Riita Proosa. „Kui aasta alguses registreeriti keskmiselt neli uut relvaloa taotlust päevas, siis alates veebruari lõpust registreeritakse keskmiselt 10 taotlust päevas. Võrreldes 2021. aasta sama perioodiga (jaanuar-märts) on turvalisuse otstarbel relvaloa taotlejate hulk tõusnud 57%. Taotlejal on kohustus põhjendada, miks ta soovib relvaluba taotleda või relva soetada. Üldiselt põhjendatakse relvaloa taotlust napisõnaliselt, kuid on inimesi, kes mainivad Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas, sellega seonduvat turvatunde langust ning soovi end ja oma perekonda kaitsta.”