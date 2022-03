Ukraina annab vastulöögi. Kiievi ümbrust on Vene vägedest hoolikalt puhastatud, täna võtsid Ukraina väed tagasi Sumõ ja Harkivi vahel asuva Trostjanetsi linna. Sõjandusekspertide hinnangul on järgmised nädalad määravad: Ukraina peab asuma rünnakule. Vastasel juhul on venelastel piisavalt aega kaevuda kaitsepositsioonidele, väed reorganiseerida ja olla ukrainlaste vastu tugevam jõud.