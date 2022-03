„Minu pere on pidevas ohus. Just eile lendasid jälle mu linna pihta raketid. Kardan pidevalt, olen stressis. Nutan kogu aeg ja olen täiesti tasakaalust väljas. Ma ei taha kellegi haletsust. Soovin lihtsalt selgust saada. Mul on emotsionaalselt väga keeruline lahendada võõras riigis bürokraatlikke keerdkäike,“ räägib ­Eesti Ekspressile Dniprost pärit 31-aastane illustraator Andriana Košova.

Ta põgenes sõja eest Eestisse, aga Eesti talle ajutist kaitset ei luba.