Martin Aadamsoo on aktsiaseltsi Magnum infojuht. Artikkel väljendab isiklikke seisukohti.

Eestil on omal nahal saadud kogemus sellest, kui impeerium tungib peale. Samuti sellest, kuidas impeeriumist lahti saada, mis protsessid seejärel käivituvad ja kaua see kõik aega võtab. Peegeldan selle kogemuse tänasele sõjale Ukrainas. See on meelevaldne, aga vast aitab Vene-Ukraina sõjast mõtlemise raame korrastada.