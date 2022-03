Ukraina sõjapõgenike tööhõive

Rahvusvahelise kaitse taotleja on välismaalane, kelle taotlus on sooviavaldus enda pagulasena või täiendava kaitse saajana tunnustamiseks ja rahvusvahelise kaitse saamiseks. Lisaks on olemas ajutise kaitse saajad – välismaalased, kes on sunnitud oma päritoluriigist lahkuma või on sealt evakueeritud seoses olukorraga nimetatud riigis ning turvaline tagasipöördumine on hetkel välistatud.

Rahvusvahelise kaitse taotlejad ja ajutise kaitse alusel elamisloa saanud võivad Eestis töötada. 09.03.2022 jõustus Vabariigi Valitsuse korraldus, millega Ukraina sõjapõgenikud saavad taotleda ajutist kaitset. Ajutine kaitse on aastane elamisluba, mille saamise järel on ajutise kaitse saanud isikutel sarnased õigused nagu Eesti elanikel. See tähendab, et isikul on õigus õppida, töötada ja saada ka ravikindlustust. Ajutise kaitse saanud isikud võivad Eestis töötada samadel õigusaktides sätestatud alustel kui Eesti alalised elanikud.

Eestis töötamine on mis tahes tegevus Eestis töölepingu või muu lepingu alusel, samuti muu tegevus teise isiku heaks, mille puhul võib eeldada tulu või muu varalise hüve saamist, sõltumata tegevuse aluseks oleva lepingu liigist, vormist või lepingu sõlminud teise poole asu- või elukohast, kui välisleping või seadus ei sätesta teisiti. Tööandja ülesanne on veenduda, et isiku palkamisel oleks isikul olemas seadusandlusele vastav elamisluba ning töökvalifikatsiooni tõendav dokument.

Seega kui tööandja soovib täna palgata Ukraina sõjapõgenikku, siis tasub veenduda, kas isikule on väljastatud elamisluba. Kui elamisluba on olemas ning ta on sobiv kandidaat tööülesandeid täitma, tuleb isikuga sõlmida tööleping, milles on märgitud tavapärased töölepingu osaks olevad andmed, nagu töö- ja puhkeaeg, palk ja palgapäev, töötingimused ja -ülesanded. Sõltuvalt töölaadist on vaja veenduda, kas isik vajab keeleoskust tõendavat sertifikaati ning tööülesannete täitmiseks eraldi väljaõpet.