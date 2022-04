Vene sõjapõgenikud ei olnud Eestis teretulnud

Aastal 1919 olid Eestis ulualuse leidnud kümned tuhanded välismaalased, kellest lõviosa moodustasid Vene sõjapõgenikud. Nende seas oli palju siia taganenud valgete Loodearmee sõdureid ja ohvitsere, aga ka bolševike ja nälja eest pagenuid. Kui praegu on soov aidata Ukraina põgenikke lausa üldrahvalik, siis toona polnud põgenikud Eestis teretulnud. Põhjused olid nii majanduslikud kui ka ideoloogilised. Sõjast tingitud majandusraskustega heitlevas noores riigis ei jätkunud ei toitu ega esmatarbekaupu. Hinnad kihutasid lakke. Mis aga vastumeelsust veelgi kasvatas, oli osa vene põgenike, eriti Loodearmee juhtkonna varjamatu vaen Eesti iseseisvuse suhtes. Nii ütles kindral Nikolai Judenitš: „Mingit Eestit pole olemas. See on vaid tükk Vene maad, Vene kubermang. Eesti valitsus on võimu haaranud kriminaalkurjategijate kamp.“ Ja kui 1919. aasta aprillis avaldas Päevaleht, et Tallinnas elab 6749 välismaalast, ei lasknud reaktsioon sellele end kaua oodata.