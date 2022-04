Sellest teosest pole imelikul kombel eriti palju räägitud, kuigi tegu on Veneetsia filmifestivali Kuldlõvi ja veel mitme filmiauhinna võitjaga. Või noh, mis imelikul kombel – sellepärast ei räägitagi, et seda filmi on raske vaadata ning selle keskne teema – abort – ei ole just parim seltskondliku vestluse või ka kenade lugejanumbritega sümpaatse leheloo alustala.