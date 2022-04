Vene vägede kuriteod alles paljastuvad, kuid see, mida näeme Kiievi ääres vabastatud Butšas, Irpinis ja teistes paikades, on õõvastav. Inimesi on piinatud, vägistatud, hukatud.

Lääne reaktsioon saabub tõsiselt ilmselt alles töönädala jooksul – on juba esimesi signaale, et ka majandussõda muutub tulisemaks. Aeg näitab, mis moodi täpselt realiseerub embargo Vene energiale, kuid mitmed märgid näitavad, et lõpuks on see vältimatu.