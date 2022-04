Mis teeb ühe raamatupoe maailma parimaks?

Kas te olete vanamoodsad, et panustate füüsilisse raamatupoodi? Kõik need jutud sellest, et keegi enam ei loe, ehitame veebipoode jne.

Rahva Raamat kehtestas juba 2016. aastal oma veebipoes 24tunnise raamatutarne. Keegi ei teinud sel ajal nii kiiret tarnet. 2016. aastal saime ka aasta parima veebipoe preemia. Parim olemine ei tähenda ainult parimaid füüsilisi poode. Peab olema nii hea pood, veebipood kui ka toimiv süsteem nende vahel. Teeme e-raamatuid, tegeleme audioraamatutega. Meil on väljend „raamat 360 kraadi“. Kogu tehniline pool aitas ka seda tunnustust saada. Aga – selleks, et inimesed poodi tuleks, on keskkond väga oluline. Ja muidugi raamatute valik. Meil on üle 40 000 raamatu. Endiselt ostetakse enamik raamatuid poest kohapealt, umbes 25 protsenti veebist.