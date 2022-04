Eelmises Eesti Ekspressis tekkis küsimus: kuidas saab Isamaa käilakuju Urmas Reinsalu ühtaegu olla sõber nii president Volodõmõr Zelenskõiga kui ka Ungari peaministri Viktor Orbániga? Selgub, et nii see päris ei ole. „Ma arvan, et see on täielik sigadus, kuidas Ungari praegu käitub. Siin ei ole mingit küsimust,“ räägib Reinsalu Ekspressile. „Selles olukorras peaks Euroopa Liit jäigalt andma Ungarile signaali, et see on täiesti lubamatu.“