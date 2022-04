Lääne ullikestest Kremli infosõdurid tuleb külla kutsuda

Me kõik vist teame, millise tõhususega on töötanud Kremli propagandamasin Venemaal Putinile vajalikke valesid ja hoiakuid levitades. Me kõik teame, et selle infosõjaväe kombitsad ulatuvad ka siia, Eestisse. Mulle oli aga kohe sõja esimestel päevadel halvaks üllatuseks – ja siin ma süüdistan enda teadmatust, naiivsust, võib-olla ka ignorantsust –, kuivõrd mõjus on Putini valedevabrik üle maailma. Igas maailmajaos, kaasa arvatud Lääne liberaalsetes demokraatiates, meie oletatavate liitlaste hulgas.

Iga selle sõjaga seonduva suvalise uudi­se all – näiteks, et Pink Floyd keeras oma lugude mängimise Venemaal kinni – Facebookis võis kohata mõnd Glenni Arizonast, kes lõi lauale Kremli jutupunktid.