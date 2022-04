Ukraina sõja tõttu on sadadele Vene ja Valgevene kodanikele kehtestatud sanktsioonid: nad ei tohi riigist lahkuda, nende pangaarved on külmutatud ning samuti on Euroopa riigid arestinud oligarhide jahte ja villasid.

Nende kodanikega ei tohi sõlmida ka uusi tehinguid. Reegli vastu eksijaid saab Eestis karistada.