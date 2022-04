SÕJAPÄEVIK (41. PÄEV) | Miks venelased Kiievi lahingu haledalt kaotasid? Ja miks rubla on sama tugev kui enne sõda?

41 päeva - see on neli korda kauem, kui kestis Vene-Gruusia sõda 2008. aastal ehk sündmus, mille järel oleks pidanud Vene režiimi peatama.

Seda ei juhtunud ning nüüd oleme silmitsi tagajärgedega.

Butša ohvrid pole erand



Maailm on šokis, sest oleme neil päevil saanud näha Vene ametliku, avaliku ja varjamatu genotsiidipoliitika tegelikku palet. Fotodel ja videodel venelaste toime pandud õudustest, aga ka hukkunute lähedaste pisarates, president Volodõmõr Zelenskõi ühe sõjakuuga vananenud näos.

Nimi Butša on kõigil suus.

Ent Butša pole erand. Samasugune on venelaste käitumine sadades linnades, mida Putini armee on okupeerinud, kus on käinud verised lahingud, kuhu on viidud “Vene maailm” ja mida on “vabastatud”. Kuna ukrainlased pole neid veel tagasi võtnud, pole neid üles pildistatud ja kajastatud. Nii kuuleme-näeme vaid üksikjuhtumitest.

Kõik need jutustavad aga üht ja sama lugu.