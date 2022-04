Kui on päev, mil relvad ragisevad natuke vähem ja vaiksemalt, on rohkem kuulda poliitikuid. Euroopa riikide poliitilised raskekaallased on viimastel päevadel Kiievisse juba raja sisse tallanud. Nädalate jooksul, kui Kiievisse pääsemine oleks olnud liiga riskantne, tehti palju ja öeldi palju, aga jäeti ka tegemata. Nüüd käiakse riburada solidaarsust näitamas ja kokkuleppeid sõlmimas. Aga küllap ka selgitamas, mõni ehk isegi vabandamas.

Boris Johnsoni äkkvisiit Kiievisse

„Oota, mida?!“ kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina ajakirjanik Illja Ponomarenko, kes oli mõned nädalad tagasi ka Eesti Ekspressi „Persooni“ rubriigi kangelane.