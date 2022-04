Hiinlased elavad koroona tõttu endiselt nagu suures koonduslaagris

Vanematest lahutatud lapsed, kvartalite kaupa suletud linnaosad ning kahtlaste diagnoosidega surmad. Koolid on kinni, tööl käivad üksnes elutähtsate teenuste pakkujad. See on Hiina nüüd ja praegu, kevadel 2022.

Riik, kust 2019. aasta lõpus koroonaviirus liikvele läks, pole suutnud seniajani normaalset elu taastada. Haiguspuhangud on halvanud kogu avaliku elu isegi kõige suuremates linnades.

Ka suurim metropol, 26 miljoni elanikuga Shanghai on lukus. Keda tabab ebaõnn saada positiivne testitulemus, jääb karantiini – isegi ilma haigussümptomiteta. Eemale oma lähedastest, külg külje kõrval võhivõõrastega. Nagu üksikule saarele pagendatud pidalitõbine, kes ootab oma edasist saatust.