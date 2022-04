Mis seostub sõnaga „flamenko“? Punane kleit, kontsaklõbin, eksalteeritud pilk ja üleni mustas mees nagu Zorro kitarril ludistamas. Ja siis üks nendest eksootiliste tantsude stuudiotest vanalinnas, mis töötavad ka keskealiste paarikeste suhtesilujatena. Ma tean-tean, need kõik on klišeed ja oma süü, et rohkem süveneda pole viitsinud.