Valitsuskoalitsioon püüab välise valu ja vaevaga kokku leppida kuni 800 miljoni euro suurust lisaeelarvet. Põhieesmärgid on riigikaitsesse raha järsult ja suurelt juurde pumbata, parandada energiajulgeolekut ja lahendada Ukraina põgenike probleeme. Öeldu järgi on neis kolmes asjas suured kokkulepped olemas ja plaanid selged. Lisaeelarve on aga endiselt lukku löömata. Milles siis asi? Eks ikka selles, et putukad on sisse pugenud.