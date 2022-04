SÕJAPÄEVIK (48. päev) | Putin lubab Lukašenkale polkovniku auastet ja räägib, et 30% Valgevenest on juba Venemaasse integreeritud

Putinil oli Valgevenele hea uudis: varsti hakkavad Vene kosmosetööstust arendama ka Valgevene insenerid ja juba järgmisel aastal saadetakse orbiidile esimene Valgevene kosmonaut. Ja ka isiklik meene: Putin lubas Lukašenkale polkovniku auastme anda. Ent teine tähelepanek oli Putinilt valgevenelastele: on suur plaan, mis peab 2023. aasta lõpuks olema täidetud. Täpsemini öeldes, Valgevene integreerimise teekaart, millest on Putini sõnul praeguseks täidetud 30%.

Lukašenka vandus Putinile truudust ja ütles: „Võid alati valgevenelastele loota. Mis iganes juhtub, võid meile loota ja venelased võivad meile loota, sest me oleme alati [teie jaoks] olemas, ükskõik kuidas olukord areneb.“ Paistab, et Lukašenka jääbki nüüd Putini visiite saatma. Järgmine külaskäik on Venemaa riigipeal planeeritud kolmapäeval Vladivostokki ja Lukašenka saadetakse talle samuti kaasa.