Keskerakonna esimehe Jüri Ratase arvates on kohatu Eesti Ekspressi juhtkirja seisukoht, et lisaeelarvesse ei peaks lisama muud kui suured ootamatud kulutused riigikaitsele, Ukraina põgenikele ja energiajulgeolekule. Ratase arvates on vältimatu, et sinna kuulub ka hinnatõusu vastu võitlemine.