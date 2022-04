Juba nädala jagu on maailm kasvavas ärevuses – millal siis algab see, mis on vältimatu, ehk Ukraina võitlus oma idaalade eest. Pilved koonduvad ja on järjest hallimad, analüüsid sellest, mis edasi saab, on Ukrainale kord tumedad, kord heledamad. Ennustused, millal välk maasse raksatab, sõltuvad ennustajast, aga varasemad lubavad juba selle nädala lõppu, hilisemad 2–3 nädala pärast. Päris värsked teated Ukraina kindralstaabist ütlevad, et Vene väed on tänaõhtuse seisuga ümberpaiknemisega lõpule jõudnud ning rünnakuks valmis.

Vana mees tahab koju. Kas lubatakse?



Eile õhtul hakkasid levima kaks fotot, millel raudus käsi Viktor Medvetšuk, venemeelne Ukraina oligarh. Tal on väga lähedased – väidetavalt lausa perekondlikud – sidemed Vladimir Putiniga.