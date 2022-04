Haridusminister pedofiili varjanud naisest: „Õpetaja peab olema usaldusväärne ka õpilaste ja vanemate silmis”

Kooli hoolekogu nimetab moraaliküsimuse arutamist sovetiaja mentaliteediks ja õpetajate liit vaikib. Pedofiiliajuhtumit varjanud õpetaja sobivus lastega töötamiseks on nagu kuum kartul, millega keegi eriti tegelda ei taha. Haridusminister on siiski resoluutne, et õpetaja ei pea olema usaldusväärne üksnes kooli juhtkonna, vaid ka õpilaste ja lapsevanemate silmis ning Tallinna haridusameti juht leiab, et ilma hea koostööta pole õpetajal võimalik klassi ees seista.