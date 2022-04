Kui on üks konstant, siis on see Vene raketirünnakud. Iga päev saavad pihta nii sõjaväerajatised kui elumajad. Eriti siis, kui niisama rindel edu ei saavutata, panevad Vene väed jälle mõne raketi teele.

Suur küsimus on, kas Venemaal tõepoolest jagub tulejõudu, et idas Donbass vallutada. Ukrainlaste mure on suur, kuid samas on selge, et venelased on sõja peaaegu igas etapis seni läbi kukkunud. Tõenäoliselt annab juba järgmine nädal tunnistust.