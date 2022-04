Kas „teise Eesti“ telesaated tuleks tühistada?

„Kus seda õudust vaadata saab?“ uurib tuttav, olles Delfis üht jaburat pealkirja silmanud. Pole halli aimugi! Guugeldan. Selgub, et „Tüdrukute õhtut“ näeb Go3 platvormilt, mille eest peab maksma. Tuttav maksta ei taha ja ohkab, et ju tal jääbki eluks ajaks teadmata, kes õieti on müütiline Kevin Kadakas, kelle nimi talle uudistelindis pidevalt ette jääb. Tänu iganädalastele aruannetele Kroonikas ja Õhtulehes on meediatarbija kursis, et „seal kusagil“ on jubedad tõsielusarjad, kus osalevad erakordselt labased, koledad ja lollid inimesed.