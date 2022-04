SÕJAPÄEVIK (53. päev) | Tulevahetus tagalas. Vene võim näitab okupeeritud aladel murdumise märke

Märtsi lõpus tõusis Gruusia Venemaa poolt okupeeritud territooriumi Lõuna-Osseetia ja Vene sõdurite vahel tüli. Osseedid tulid püsside paukudes Ukraina sõjast koju. Ehk meenub? Lõuna-Osseetia isehakanud president Anatoli Bibilov saatis Ukrainasse Venemaale appi võimalikult palju kohalikke relvakandjaid. Sõdurid ei saanud korralikku varustust ja Vene ohvitserid käskisid neil kui kamikazedel pea ees lahingusse kahurilihaks tormata. Ja oma poiste laibad kästi neil lahinguväljale jätta. Osseedid läksid venelastega tülli. Lõuna-Osseetia poliitikud, muuseas ka endine president, hakkasid kritiseerima Venemaa-entusiastlikku Bibilovi ja Vene armeed.

Pole ka Donbassis asi nii roosiline ja venepatriootlik, kui Putini propaganda sel paista laseb. Washington Post tegi hiljaaegu uuringu (muuseas Venemaa Levada keskuse abiga, mis küsitleb ka Putini ja sõja populaarsuse kohta Venemaal ning mida sealne valitsusmeelne meedia tsiteerib rõõmuga) ning küsis Donbassi elanikelt – nii Ukraina kui Venemaa kontrollitud aladel –, et mida nad siis tahaksid. Iseseisvust, olla Venemaa või Ukraina osa? Kolmveerand Ukraina donbaslastest vastas, et sooviksid olla osa Ukrainast. Mida arvasid Vene võimu all elavad donbaslased? 49% vastanutest pooldaksid Donetski ja Luhanski liitumist Venemaaga. 10% tahtsid iseseisvust. Viiendik ütlesid, et ei tea või ei soovinud vastata, ja umbes sama palju vastanutest läheksid Ukraina koosseisu tagasi.

Niinimetatud Donetski ja Luhanski rahvavabariikide sõdurid läksid Vene Rosgvardija vägedega raksu ja avati tuli. Miks?