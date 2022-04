Eesti filmindus on jaburas olukorras. Ühest küljest läheb kõik hästi – filme tehakse ja vaadatakse, on nii publikumenu, edukat rahvusvahelist koostööd kui ka allhankeid, mis oma ala professionaalidele leiva lauale toovad ja käe soojas hoiavad. Teisest küljest kägistab pidev rahahäda ja iga natukese aja tagant ilmub välja uus vikat, mis ähvardab kogu senise eduloo kiirelt likvideerida. Möödunud aastal oli põhjust kirjutada ähvardavast olukorrast, et filmide tootmisraha kukub olematuks ja et kauaoodatud stuudiokompleks Paljassaarde jääb ehitamata. Nüüd on välja ilmunud uus kuristik.