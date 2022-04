Kirjutasin möödunud nädala Ekspressis sellest, kuidas Tallinna eliitkool on palganud eesti keele ja kirjanduse õpetajaks inimese, kes kunagi varjas oma abikaasa pedofiilset tegevust, mis muu hulgas puudutas nende ühist poega. Naine ise ei olnud kuriteole kaasaaitamises või selle varjamises süüdi mõistetud, sest seadus võimaldab oma lähedase vastu ütlusi mitte anda.

Tallinna Inglise Kolledži (TIK) jaoks, kus see õpetaja töötab, lugu sellega lõppeski. Nemad tõmbasid joone alla samal hetkel, kui õpetaja minevikust teadlikuks said, pidades seda irrelevantseks. Sest juriidiliselt on kõik ju korras. Ekspressi artikkel sealt aga alles algas.