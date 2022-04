„Tööl kadus üks mees ära...“: ametivennad viskasid raskelt viga saanud kaaslase lumehange. Sinna ta ka suri

Kas parajasti oli kevade lõpp või suve algus, Ljuba enam ei mäleta. Igal juhul toimus see jutuajamine 2019. aastal tema Kohtla-Järvel asuvas kodus. Paar kuud varem märtsis oli Ljuba vennal ­Vladimiril avastatud kopsuvähk.

See on ainuke vähi tüüp, mille esinemissagedus on põlevkivitööstuse piirkonnas elavate meeste seas palju suurem kui Eestis keskmiselt. Seega oli Vladimiri viimases staadiumis avastatud vähk tragöödia küll pereringis, kuid laiemas pildis ei midagi erilist.

Päeval, kui Vladimir Ljuba korterisse sisse sadas, pudel näppude vahel, ei hellitanud kumbki enam lootust, et Vladimiri elu veel pikalt jätkuda võiks.

Vladimir polnud varem napsumees. See komme tekkis talle külge umbes viis aastat varem, kui ­uppus Vladimiri poeg.

„Mis juhtus?“ päris Ljuba.

„Tööl kadus üks mees ära,“ vastas Vladimir.