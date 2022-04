Endise Nõukogude Liidu territooriumil kopeeritakse häbitult Tartu sümboliks kujunenud "Suudlevaid tudengeid"

Mati Karmini ja Tiit Trummali 1998. aastal valminud purskkaev „Suudlevad tudengid“ näib olevat Tartu Raekoja platsi ilmestanud juba ammu. Tänu kesksele asukohale ja lennukale kujundile on sellest kujunenud ülikooli peahoone ja kaarsilla kõrval üks linna põhilisi sümboleid. Kuid see, et fontäänist on saanud ajalooliste ikoonidega võrreldav maamärk, on selle autori mõnevõrra ebasoodsasse situatsiooni asetanud: teost kiputakse kas kogemata või pahatahtlikult käsitlema mitte autoriõiguse objektina, vaid kultuuripärandisse kuuluva universaalse taiesena, mis on rahvaloominguna vabalt kasutatav. Tuletagem meelde, et autoriõiguse objektiks on igasugune originaalne kirjandus-, teadus- või kunstiteos, mis väljendab autori enda intellektuaalset panust, on väljendatud tajutaval moel (näiteks skulptuurina) ja reprodutseeritav.

Mati Karminil on tulnud silmitsi seista oma teose kopeerijatega nii Eestis kui välismaal. Kui kohalikud vaidlused on tulenenud sellest, et mõned firmad on luba küsimata kasutanud teose kujutist suveniiridel, siis märksa mastaapsemad intellektuaalomandivargused on aset leidnud Venemaal.