SAHINAD | TIKis veel üks sobimatu õpetaja

SUVA vabrikul oli ukrainlastest suva



Ettevõtja Meelis Niinepuu ostis märtsis osta.ee oksjonilt 2000 euroga käsitsi kootud sokid kirjaga „Russkii vojennõi korabl, idi na*ui!“, plaaniga saata need Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile.

Sellest sai alguse teinegi plaan. Niinepuu soovis anda samasugused sokid masstootmisse, et toetada nende müügist laekuva rahaga rindel võitlevaid ukrainlasi. Ta pöördus SUVA sokivabriku poole, ent tolle müügiesindaja Julia vastas, et nemad roppusi sokkidele ei trüki. Niinepuu pakkus, et viimase sõna asemele võiks trükkida tärnid, ent ka tärnid ristis Julia roppuseks. Niinepuu viimane katse oli tellida sokid kirjaga „Slava Ukraini!“, ent sellele soovile SUVA esindaja isegi ei vastanud. Ettevõtja tellis sokid hoopis SUVA konkurendilt Sokisahtlilt.