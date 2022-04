SÕJAPÄEVIK (55. päev) | Peaaegu uskumatu ülestunnistus Kremlilt

Täna algas see, mida juba mõnda aega oodati – Venemaa läks Ukrainas oma trofee järele. Algas pealetung Donbassi aladele sisuliselt kogu rinde ulatuses. Välja on pandud kõik, mis on ja mida on suudetud Põhja-Ukrainas suuri kaotusi kandnud üksustest kokku kleepida. Välja on ilmunud needki, keda mõned pidasid juba lõplikult kadunuks. Näiteks Venemaa kaitseminister.

Piisas kolleeg Joosep Tiksil eile siinsamas päevikus muretseda, kus on Putini kaitseminister Sergei Šoigu, kui ilmus välja avaldus. Just nimelt avaldus, sest kas Šoigu päriselt oli kaitseministeeriumi kolleegiumil, nagu väidab Vene propagandakanal TASS, ei tea keegi. Aga ilmselt oleks igal juhul tema isikust tähtsam Kremli sõnum, mida ta edastas.