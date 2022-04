SÕJAPÄEVIK (58. päev) | „Läti segu“ ehk kuidas Venemaa sanktsioonidest mööda hiilib

Türgi ja Araabia Ühendemiraatide kinnisvaraturul on praegu täielik buum. Varemgi sai öelda, et nendes riikides oli Vene kapitalile sissetallutud rada. Putin soovitas juba pärast Krimmi annekteerimist rikkamal rahval varad läänest välja võtta. Kuigi siis jäid oligarhide jahid, villad, lapsed kallites erakoolides ja muud sedalaadi luksused Euroopasse – ja üht-teist on nüüdseks ka konfiskeeritud –, siis pole ei Antalya ega Dubai teise koduna venelastele sugugi võõrad. Pärast 24. veebruari on aga Türki ja Ühendemiraatidesse avanenud vaat et tõeline kiirtee.