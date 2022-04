Ukrainast tulev info on hakanud jälle pinget kruvima – õige pea on oodata Venemaa suurt pealetungikatset Donbassile. Mitu sellist hoiatuslainet on juba olnud, aga seni on okupant piirdunud väikeste katsetega edu saavutada. Edukad ollakse aga hoopis ükskõik mille pommitamises, seevastu ukrainlased teevad juba mitmendat korda operatsiooni, mis eksperte tummaks võtab. Raske isegi öelda, kas nende taga on Ukraina pädevus või Venemaa ebapädevus.