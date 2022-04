Filosoofia rokkstaari lõikavalt aktuaalne manifest

Byung-Chul Han sündis Lõuna-Koreas, õppis Souli ülikoolis metallurgiat, 1980ndatel kolis Saksamaale ning asus tudeerima hoopis filosoofiat, saksa kirjandust ja teoloogiat. Ta on avaldanud paarkümmend raamatut. Kuigi ta on andnud üsna palju intervjuusid, ei meeldi talle oma isikliku elu üksiasju avalikustada. Ta on sündinud 1959, nii palju näib olevat selge. Kõikvõimas internet ei valgusta, kellega ta koos elab, kas ta on abielus, on tal lapsi.

Saksakeelsena juba kümme aastat tagasi ilmunud „Läbipaistvusühiskond“, mille tõlkis Loomingu Raamatukogu jaoks eesti keelde Hasso Krull, on õbluke, lühikeste peatükkide ja Twitteris tsiteerimiseks paslike loosunglike lausetega hõlpsalt haaratav lugemine – sama kiire ja sile kui infovoog, mida Han kritiseerib.