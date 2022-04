Leedu Mait Malmsten õpib elu ja jalgpalli

Sport on teema, mis filmides ja sarjades üldjuhul täiesti ebaõnnestub. Muidugi võib nüüd keegi kohe vahele karjuda, et oot-oot, aga „Rocky“, aga „Moneyball“, aga „Tulevankrid“, aga „Võidu nimel“, jumala eest – „Vallatud kurvid“? Üksikuid õnnestumisi on, aga üldiselt spordifilmid midagi eriti head endast ei kujuta, võtame kas või „Rocky V“, „Küljetuule“ või „Gusi“, kus võimekas eesel pannakse ameerika jalgpalli mängima.

Eriti kehvad on enamasti just jalgpalliga seotud spordifilmid, kuigi teatud õnnestunud elemente on ka üsna populaarsetes linateostes, nagu „Püksid maha“ või „Tribla nagu Beckham“.