SÕJAPÄEVIK (60. päev) | Ukrainlased lähevad vasturünnakule. Kantsler Scholz vassib ja valetab

Niipea kui ukrainlased on juurde saanud piisavalt relvastust, lähevad nad vasturünnakule. Nii teatas täna Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi. Kõik Venemaa „ajutise kontrolli“ all olevad alad võetakse tagasi. „Varsti, mitte kümne aasta pärast,“ sõnas president.

Sõja algusest on möödas kaks kuud. Põhjas löödi Vene väed pihuks ja põrmuks. Idarindel peavad Ukraina jõud vastu. Kuigi Venemaa püüab läbi suruda Slovjanski ja Sjevjerodonetski suunal, et Ukraina väed kotti võtta, on nende rünnakud enamasti tagasi löödud. Harkivi alla koguneb üha enam Ukraina vägesid, mis ähvardavad idas sõdivate venelaste seljatagust.