Nädal algas kurjakuulutava teatega Moskvast: Vene propagandistile Vladimir Solovjovile plaaniti atentaati. FSB väitis, et tabas neonatsidest terroristid, kelle oli mõrvaks palganud Ukraina eriteenistus SBU. Vahistamisel olevat leitud kodukootud lõhkeained, terve arsenal relvi, võltsitud Ukraina passid, narkootikume ja loomulikult ka natsionalistlikku kirjandust – olgu tegemist Azovi polgu kasarmuga või neonatsist palgamõrvaritega, alati on venelastel õnnestunud neilt tabada ka natsimeelset kirjandust.

FSB avaldas ka video tüüpide tabamisest ning sealgi on tõestuseks üles filmitud palju inkrimineerivat. Arvutis avatud vestlused paremäärmuslaste jutunurgas, nimekiri pahandustest, arvuti kõlarile kleebitud Hitleri pilt ja SS pealuu kontidega ning voodile laotatud natsisümboolikaga T-särk, roheline parukas ja kolm CD-karpi arvutimängust „SIMS3“.

Õhtu hakul avaldatud videoga sai Vene avalikkusele selgemaks ka terroristide suurem kavatsus. Nad plaanisid lisaks Solovjovile tappa veel viis Vene propagandisti. Sihikule oli veel võetud Dmitri Kisseljov, Margarita Simonjan (kes on jõudnud juba teatada, et tõe eest surra oleks auasi), Olga Skabejeva ja keegi Popov ja Keosajan. Terroristid tunnistasid, et nad palkas Ukraina eriteenistus SBU ning lisaks propagandistide likvideerimisele tuli neil veel panna tuli otsa armee värbamiskeskuste hoonetele ja hävitada tänavatel sõjale poolehoidu (nt Z-tähega) näitavaid autosid.